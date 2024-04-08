مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. هل قتل برزك أميد نجل حسن الصباح؟

بدأت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29، باكتشاف السلطان السلجوقي بروكياروق، خيانة الوزير سراج الدين (محمد نجاتي)، ومعرفته أنه باطني من أتباع حسن الصباح، وذلك عندما أرسل حسن الصباح رسالة إليه، وأخذها الملك عن طريق الصدفة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. الصباح يطلب من برزك أميد نشر كتاب السيرة الذاتية

طلب حسن الصباح من برزك أميد، أن ينشر كتاب سيرته الذاتية في جميع البقاع المحيطة، ليعرفوا من هو حسن الصباح، صاحب مفتاح الجنة، وهو ما حدث بالفعل؛ إذ قرأ العالم أجمع هذا الكتاب ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29.

تذهب أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29 إلى برزك أميد (سامح الشيخ)؛ إذ جمعه حديث طويل مع الهادي (عمر رزيق)، نجل حسن الصباح، على سطح قلعة آلموت، وفجأة يرجع برزك إلى حسن الصباح، ويخبره أن الهادي صعد إلى السماء، وكان يُشع نورا قويا وموسيقى غريبة لم يسمعها من قبل، ولم يستطيع أن ينقذه، لكن لم يصدقه حسن الصباح، ويشعر أنه قتله.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في بطولة مسلسل الحشاشين كريم عبد العزيز، وميرنا نور الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، ونيقولا معوض، وإسلام جمال، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.