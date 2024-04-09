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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: لافروف يبحث مع نظيره الصيني الأوضاع في أوكرانيا

كتب:

عمرو هلال
07:23 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه جرى التأكيد مع الصين على عدم جدوى الاجتماعات التي تعقد حول أوكرانيا، وتتجاهل مصالح موسكو، وذلك حسبما أفادت به «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأعلن «لافروف»، عن وجود اجتماعات مقررة بين الزعيمين الروسي والصيني، على هامش منظمة شنغهاي للتعاون وقمة بريكس، مشيرًا إلى أنه بحث مع نظيره الصيني الأوضاع في أوكرانيا.

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