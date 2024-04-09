رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال إجازة عيد الفطر، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات العاجلة، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجّه الخشت، الأطقم الطبية وفرق التمريض بالتواجد على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ، لاستقبال أي حالات مرضية فى أي وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.

وشدد الدكتور محمد الخشت في توجيهاته، على التأكد من استعدادات بنك الدم وتوافر كميات كافية من أكياس الدم، واستعدادات مركز السموم، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائى الطارئة، إضافة إلى عمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة وإدارة المخازن على مدار الساعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة مراجعة صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولدات الكهربائية، وتانكات الأكسجين، والتكييفات، وحالة المصاعد، وسلامة أجهزة الدفاع المدني وصلاحيتها للاستخدام، إضافة إلى ضرورة تواجد مشرفي وأفراد الأمن على مدار اليوم، وسرعة الإبلاغ الفوري عن أي حالة طوارئ وتذليل العقبات.