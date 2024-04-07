معلومات عن جامعة القاهرة الأهلية الجديدة.. تضم 11 كلية في المرحلة الأولى

أكدت جامعة القاهرة الانتهاء من إعداد ملف تأسيس فرع الجامعة الأهلي ضمن استراتيجيتها؛ للتحول لجامعات الجيل الخامس، ومن المقر أن تضم الجامعة 11 كلية في المرحلة الأولى، و16 برنامجا متميزا في كل التخصصات وسيتم إقامتها على مساحة 290 فدانًا على طريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر.

جامعة القاهرة الأهلية

وأوضحت الجامعة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أنّ الجامعة ستكون بنظام البرامج الدراسية البينية المواكبة لأحدث التطورات العلمية في القطاعات للعلوم والهندسة والطب والسياسية والإنسانيات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة ستتتميز بوجود برامج الهندسة للطاقة والتكنولوجيا والعمارة والبتركيماويات والأمن السيبراني والطب والبرمجيات والأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي وإدارة الأعمال والاقتصاد وتكنولوجيا النانو، وكلية الإعلام باللغة الإنجليزية.

برامج جامعة القاهرة الأهلية 2024

- هندسة الطاقة المستدامة

- هندسة تكنولوجبا العمارة

- هندسة عمليات البتروكيماوبات

- والطب والجراحة

- هندسة البرمجيات

- طب الفم والأسنان

-علوم وتكنولوجيا النانو