12 معلومة عن صاروخ «نبتون» الأوكراني.. يحمل رأسا حربية بوزن 150 كيلوجراما

تطورات ميدانية متلاحقة شهدتها الحرب الأوكرانية الروسية، منذ اندلاعها بين البلدين في 24 فبراير 2022، وما تبعها من تداعيات سياسية واقتصادية وإنسانية، ليس فقط بين طرفي النزاع، ولكن امتد تأثيرها حول العالم.

وآخر التطورات الميدانية التي شهدتها الأزمة الأوكرانية الروسية، ما أعلنته وزارة الدفاع في «موسكو»، تدمير وسائط الدفاع الجوي، تدمير صاروخ «نبتون» الأوكراني مضاد للسفن أوكراني فوق «البحر الأسود»، وفق لما ذكرته وسائل إعلام روسية بينها شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته صباحًا، الهجوم الأوكراني بـ«الإرهابي»، وفي النقاط التالية نرصد أهم المعلومات عن صاروخ «نبتون» الأوكراني:

- كشفت شركة أوكرانية النقاب عن صاروخ «نبتون» الأوكراني، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في عرض للأسلحة بالعاصمة «كييف» في عام 2015.

- تمّ اختبار صاروخ «نبتون» الأوكراني للمرة الأولى في عام 2016.

- تصميم صاروخ «نبتون» الأوكراني يعتمد على صاروخ «كيه أتش 35» السوفيتي المضاد للسفن.

صاروخ «نبتون» الأوكراني يحمل رأسا حربية بوزن 150 كيلوجرامًا

- يبلغ وزن صاروخ «نبتون» الأوكراني 870 كيلوجرامًا.

- يبلغ طول صاروخ «نبتون» الأوكراني 16 قدمًا.

- يعمل صاروخ «نبتون» الأوكراني بمحرك يمكنه من التحليق بسرعات تصل إلى 900 كيلومتر/ ساعة،

- يمكن لصاروخ «نبتون» الأوكراني التحليق على ارتفاعات تراوح بين 9 أقدام و30 قدمًا فوق السطح.

- يحمل صاروخ «نبتون» الأوكراني رأسا حربية يبلغ وزنها 150 كيلوجرامًا، قادرة على تدمير أهداف تصل إلى 5 آلاف طن.

- يستخدم صاروخ «نبتون» الأوكراني توجيهاً موجهاً بالرادار، لمدى يقرب من 300 كيلومتر.

- صاروخ «نبتون» الأوكراني عادة ما يكون لدى أحد أقسامه 6 قاذفات «يو إس بي يو 360» القادرة على إطلاق وابل من 24 صاروخًا مضادًا للسفن.

- صاروخ «نبتون» الأوكراني مخصص لاستهداف السفن.

- صاروخ «نبتون» الأوكراني مزود بباحث حراري يمكنه من مقاومة التشويش.