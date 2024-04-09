جدول المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية الترم الثاني في المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، والمقرر أن تبدأ يوم 30 إبريل الجاري.

جدول المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية

أوضحت المدارس المصرية اليابانية، جدول المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2024 ومواعيد امتحان كل مادة، كالتالي:

- الثلاثاء 30 إبريل: اللغة الإنجليزية الفترة الثانية.. والدراسات الاجتماعية الفترة الرابعة.

- الأربعاء 1 مايو: الرياضيات الفترة الثانية.. والمهارات المهنية الفترة الرابعة.

- الأربعاء 8 مايو: اللغة العربية الفترة الثانية.. وتكنولوجيا المعلومات الفترة الرابعة.

- الخميس 9 مايو: العلوم الفترة الثانية.. والتربية الدينية الفترة الرابعة.