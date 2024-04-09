مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية الترم الثاني
كتب:
أميرة فكري
03:42 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
صورة أرشيفية
حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للإعدادية
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عبر هذا الرابط، كاشفة الضوابط العامة للورقة الامتحانية، وهي كالتالي:
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن– الدرجة– الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – العام الدراسي».
جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ «حجم الخط – نوع الخط –المسافات بين السطور والهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة».
- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية، عدم احتواءها على أية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية، أو منحازة إلى فئة معينه دون غيرها.
- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي لابد أن تحتوي القطعة في معظمها، على مفردات لغوية مما دراسة الطالب، على أن يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.