التعليم تعلن تفاصيل وشروط مسابقة «اليوم العالمي للامتناع عن التبغ»

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنفيذ المسابقة الفنية وموضوعها هذا العام 2024 حول اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، مؤكدا على أن يكون الطلاب جزءا من المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم من خلال رسمة أو لوحة فنية تتعلق بتعاطي منتجات التبغ.

مسابقة «اليوم العالمي للامتناع عن التبغ»

وأشارت الوزارة إلى توجيه الطلاب بالاطلاع على مشكلة التبغ التي تعد أحد أكبر التهديدات على الصحة العامة، التي يوجهها العالم على الإطلاق، إذ أنه يؤدي إلى إنهاء حياة 7 ملايين وفاة.

وأضافت: «في خطابها تقف منظمة الصحة العالمية إلى جانب شباب العالم الذين يطالبون حكوماتهم بحمايتهم من صناعة فتاكة تستهدفهم بمنتجات جديدة ضارة ومغلفة بأكاذيب واضحة بشأن أثارها الصحية، وتهدف الحملة إلى إعلام صوت الشباب وكشف النقاب والحيل التي تلجأ إليها دوائر صناعة التبغ ورفع الوعي العام بالحاجة الى الدفاع عن السياسات الصحية وحماية صحة الأجيال القادمة».

شروط المسابقة

يشترك في هذه المسابقة طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية والقوميات.

- يجب أن تشارك في المسابقة برسمة أو لوحة فنية من إبداعك أنت، أمسح أعمالك الفنية رقميًا باستخدام ماسح ضوئي عالي الجودة.

- يملأ النموذج المرفق لتزويدنا بالتفاصيل الخاصة بك واكتبها يدويا بخط واضح ويجب أن يوقع والدك أو الوصي القانوني على النموذج لإفادتنا بأنك مسموح لك بالمشاركة في المسابقة و يجب ارفاق الاستمارة بجانب كل لوحة متضمنة.

- يحق لمنظمة الصحة العالمية استخدام الأعمال الفنية المقدمة في منتجاتها الإعلامية البيانات المرفقة على أن يتم تصوير الأعمال مع نموذج الطلب للبيانات مع كل صورة + استمارة شاملة أسماء الطلاب.

- جوائز المسابقة سوف يحصل الفائزون على شهادة تقدير، إلى جانب جوائز رمزية عينية ويجوز لمنظمة الصحة العالمية عرض أعمال فنية مختارة أو نشرها على شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو قنواتها ومنصاتها الأخرى.