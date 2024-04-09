«بيجامة العيد» حديث الفتيات على فيسبوك.. طقس مصري أصيل

شراء بيجامة العيد عادة تقوم بها العديد من السيدات والفتيات كل عام حتى أصبحت خلال السنوات الأخيرة وكأنها طقس أساسي من طقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسرعان ما تحولت لتريند أساسي عبر مجموعات الدردشة النسائية على مدار الساعات القليلة الماضية، وتصدر سؤال «بيجامة العيد لونها إيه؟» العديد من الصفحات بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بيجامة العيد تريند «فيسبوك»

تصدر الحديث عن بيجامة العيد تريند موقع التواصل «فيسبوك»، خاصة خلال الصفحات والمجموعات الخاصة النسائية، إذ باتت الفتيات والسيدات يتبادلن التساؤلات بشأنها، وأصبحت خطوة شراء تلك البيجامة طقسًا مميزًا للتعبير عن فرحة استقبال العيد.

وتحرص الفتيات على شراء بيجامة العيد على أحدث صيحات الموضة، فضلًا عن إكمال مظهرها داخل المنزل بشراء الإكسسوارات اللازمة التي تتناسق مع لون وتصميم البيجامة.

وشهدت مجموعة من الصفحات بعض التعليقات جاء من بينها، «طب اللي جابت بيجامة العيد بكٌم ترفع إيدها لفوق وتقول هيه»، «إيه الدنيا بيجامة العيد لونها إيه؟»، «بيجامة العيد أهم من لبس العيد نفسه».

التزين وسنن الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك

ويعد التزين في المظهر من سنن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، إذ كشفت دار الإفتاء المصرية عن سنن عيد الفطر المبارك عبر موقعها الرسمي، ومن بينها ما يسن فعله قبل الذهاب للصلاة، حيث يستحب الغسل والطيب من خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، كما أنه من المستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج.

واستعانت الإفتاء بالحديث الشريف، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى» أخرجه ابن ماجه والبيهقي، ولما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ»، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير».