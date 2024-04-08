7 تطبيقات تساعدك على التقاط صور مميزة في العيد.. هتطلع زي المحترفين

في لحظاتنا المميزة وأوقاتنا السعيدة، نتجه نحو استخدام هواتفنا من أجل التقاط بعض الصور التي تحتفظ بكثير من المشاعر والذكريات، وتزامناً مع الاستعداد لاستقبال هلال عيد الفطر المبارك هذا العام، نقدم عدة نصائح للحصول على صور مذهلة توثق احتفالاتنا بالعيد، ونشارك بها الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تطبيقات تساعدك على التقاط صور مذهلة

لعلك تساءلت عن الأسباب التي تجعل صور الآخرين تبدو أجمل وأكثر دقة، كأنها مُلتقطة بكاميرا احترافية لا كاميرا خاصة بالهاتف، في السطور التالية ستعرف أن الأمر لا يتعلق بجودة الكاميرا فحسب، إنما هناك عدة وسائل تعمل على تحسين جودة الصور وتطوير مهاراتك في التصوير، ويقدم موقع «the verge» عدة تطبيقات للهاتف تساعد على التقاط الصور بشكل احترافي وإجراء تعديلات عليها:

1. تطبيق «Adobe Lightroom Mobile»

يعد من أفضل التطبيقات المخصصة لتحرير الصور على الهواتف الذكية، لاحتوائه على عدة مميزات تضيف لمسة جمالية على الصور، مثل ضبط التباين والدرجات اللونية، ويمكن تشغيله بشكل مجاني على نظامي «iOS» و«Android».

2. تطبيق «Bacon Camera»

يتيح تحكما ممتازا عند التقاط الصور بواسطته، مثل إمكانية ضبط توازن التعرض للضوء وحساسية اللون، مع إجراء بعض الحيل البصرية، مثل اقتصاص الوجوه، ويتوفر بشكل مجاني على نظام التشغيل «Android» فقط.

3. تطبيق «Camera Zoom FX Premium»

يمنحك هذا التطبيق تجربة فريدة تشعر معها، بأنك تستخدم كاميرا رقمية عالية الجودة بفضل إمكانية التحكم في سرعة الغالق وفتحة العدسة، مع إمكانية التعديل في الصور بعد التقاطها عن طريق واجهة مباشرة سهلة الاستخدام والتنقل، وهو ما يجعله الاختيار الأمثل للمبتدئين في مجال التصوير.

التطبيق غير مجاني ويعمل على نظام التشغيل «Android» فقط.

4. تطبيق«Snapseed»

يحتوي على مميزات برامج الحاسب الآلي التي تناسب كلاً من المبتدئين والمتخصصين في التصوير بفضل واجهة سهلة الفهم تمكنك من إيجاد الأداة التي تحتاجها دون أن تضيع في متاهة من القوائم، إضافة إلى السماح بتغيير توازن اللون الأبيض والسطوع وإخفاء العيوب.

التطبيق مجاني ويعمل على نظامي «iOS» و«Android».

5. تطبيق «Afterlight»

يحتوي على مجموعة كبيرة من الإعدادات التي تمكنك من التعديل على الصور باستخدام 16 أداة مختلفة من قص وتحريك وتعديل الألوان، إضافةً إلى 66 مادة يمكنك تطبيقها على صورك لتمنحها التأثيرات التي تحتاجها.

التطبيق مجاني ويعمل على نظامي «iOS» و«Android».

6. تطبيق «Pixlr»

مخصص لمن يرغب بتحسين صوره بدقة، بفضل ما يتيحه من مميزات مثل إمكانية إزالة الشوائب واحمرار العين وتعديل حجم الوجه والأنف .

التطبيق مجاني ويعمل على نظامي «iOS» و«Android».

7. تطبيق «VSCO»

يتيح إمكانية تعديل الصور مع إضافة بعض الخدع البصرية لتلاشي عيوب التصوير والحصول على السطوع المناسب والدرجات الملائمة للألوان، ويعمل التطبيق بشكل مجاني على نظامي التشغيل «iOS» و«Android».