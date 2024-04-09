من هو إمام وخطيب صلاة عيد الفطر المبارك 1445هـ في المسجد الحرام والنبوي؟

كشفت رئاسة الشئون الدينية للحرمين عن إمام وخطيب صلاة عيد الفطر 1445 هـ في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال أمس الاثنين، وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر في الملكة.

إمام وخطيب صلاة عيد الفطر 1445 هـ في المسجد الحرام

وقالت رئاسة شؤون الحرمين عبر صفحتها الرسمية، على موقع التغريدات القصير «إكس» إن إمام وخطيب صلاة عيد الفطر 1445 هـ في المسجد الحرام، هو الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على أن يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

إمام وخطيب صلاة عيد الفطر 1445 هــ في المسجد النبوي

وأضافت الشؤون الدينية، أنّ إمام وخطيب صلاة عيد الفطر 1445 هـ في المسجد النبوي، الشيخ الحذيفي، بينما موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:19 صباحًا.

وتكون صلاة عيد الفطر ركعتين، تبدأ بـ 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، بعدها يقرأ الإمام ما تيسر من القرآن جهرًا، ويتم الركعة ويسجد.

وفي الركعة الثانية يُكبر الإمام 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، وبعدها يقرأ القرآن الكريم، ثم يركع ويجلس للتشهد ويُسلم.