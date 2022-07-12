ناهد السباعي تنشر صورا مع أسرتها بـ«بيجامة العيد» (صور)

نشرت الفنانة ناهد السباعي، مجموعة صور تجمعها ووالدتها وعددًا من أفراد أسرتها من داخل المنزل وهن يرتدين «بيجامة العيد»، احتفالًا بأيام عيد الأضحى المبارك، حيث سبق ونشرت في أعياد سابقة صور لهن بـ«البيجامة»، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ناهد السباعي بصحبة والدتها وأسرتها داخل المنزل

وكتبت ناهد السباعي، تعليقًا على صورتها وأسرتها بملابس منزلية، قائلة: «ما يطلبه المستمعون، بيجامة العيد».

وتفاعل مع الصور التي نشرتها عددا من متابعيها، بينهم مجموعة أصدقاء من الوسط الفني، أبرزهم الفنانة غادل عادل، التي علقّت بعددا من القلوب ذات اللون الأحمر.

حفيدة هدى سلطان وفريد شوقي

ناهد السباعي، ابنة المخرج الراحل مدحت السباعي، والمنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، وحفيدة النجمين هدى سلطان وفريد شوقي.

وتشارك في بطولة فيلم جديد يحمل اسم «19 ب»، وتقوم بتصويره حاليًا مع الفنان سيد رجب، وأحمد خالد صالح، تأليف وإخراج أحمد عبد الله.