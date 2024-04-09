سنن النبي ليلة العيد.. الطاعة والعبادة والصلاة في جماعة

تبدأ ليلة العيد اليوم بعد أذان المغرب، ويسود مع بدايتها أجواء من السرور والبهجة في قلوب ملايين المسلمين، الذين استعدوا لاستقبال عيد الفطر المبارك، ويعتبر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خير الأفعال التي يحاول الكثيرين الحرص عليها، وممارسة العديد من الأمور الحياتية سيرًا على نهجه واتباعًا لطريقته صلى الله عليه وسلم، لذا يسعى البعض لقضاء ليلة العيد واستقبال نهاره على طريقة النبي.

ليلة العيد على طريقة النبي

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، طريقة إحياء ليلة العيد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه من سنن النبي في ليلة العيد هي أداء صلاة عشاء هذه الليلة في جماعة، والعزم على صلاة الصبح أيضا جماعة.

الطاعة والعبادة في ليلة العيد

كما لفتت دار الإفتاء المصرية إلى أنَّ العلامة بن نجيم قال في «البحر الرائق» (2/ 56 وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ: إحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ، وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان): [] اهـ، موضحة أنه وفقا لما سلف ذكره، فأن إحياء ليلة العيد يكون من خلال الطاعة والعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، وهو وما كان يقوم به نبي الأمة صلى الله عليه وسلم.

وأشارت الإفتاء المصرية إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» أخرجه ابن ماجه، لافتة إلى أن عيد الفطر هو أيام فرح وسرور ولابد أن يحرص العباد على الاحتفال ونشر الفرحة والبهجة.