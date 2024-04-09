حدث ليلا.. 17 دولة تعلن موعد عيد الفطر وتل أبيب تنشر «القبة البحرية» فوق إيلات

شهد العالم خلال ساعات الليل الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت الرأي العام العالمي، ومن أهمها إعلان معظم الدول العربية موعد عيد الفطر 1445 بعد تحرى هلال شهر شوال، كما تعرضت تل أبيب إلى عدة هجمات على مدينة إيلات، مما دفعها لنشر منظومة القبة البحرية.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

وأعلنت نحو 17 دولة عربية، بعد تحرى هلال شهر شوال 1445 هـ، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدًا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكشفت المحكمة العليا في السعودية، أنّ أول أيام عيد الفطر هو الأربعاء، واتفقت معها دار الإفتاء المصرية، وكذلك قطر، واليمن، والعراق، ولبنان، سوريا، فلسطين، الكويت، البحرين، الإمارات، تونس، الجزائر، عمان، الأردن.

الإعلان عن إمام وخطيب الحرم المكي

وكشفت الرئاسة الشئون الدينية عن إمام وخطيب صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام وهو الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على أن يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

فيما يؤم المسلمين خلال صلاة عيد الفطر في المسجد النبوي، الشيخ أحمد بن على الحذيفي، ويكون موعد الصلاة الساعة 6:19 صباحًا.

شهيد في قصف استهدف لجان تأمين المساعدات بغزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء شهيد وسقوط عدد من المصابين، بسبب قصف استهدف اللجان المسؤولة عن تأمين المساعدات جنوب شرقي مدينة غزة، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الاحتلال يقتحم محيط مستشفى «الشهيد ثابت»

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط مستشفى «الشهيد ثابت ثابت» في طولكرم بالضفة الغربية، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»

لأول مرة تل أبيب تفعل منظمة القبة البحرية

وكشفت تل أبيب عن أنها للمرة الأولي فعلت نظام القبة البحرية، وهي منظومة دفاع صاروخية جديدة محمولة على متن سفينة حربية، وذلك بهدف التصدي للأهداف المشبوهة.

وذلك بعد أن أبلغ المتحدث الرسمي لقوات الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف مدينة إيلات، للمرة الثالثة خلال العشر الأيام الأخيرة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».