أعطالها قليلة.. 3 مزايا لاستخدام السيارة الكهربائية

عدّد مركز معلومات مجلس الوزراء، مزايا السيارات الكهربائية، ما يجعلها تنافس السيارة التقليدية بقوة، بل وتحصد مكانها كسيارة المستقبل، مشيرًا إلى أن ظهور التقنيات المتقدمة في قطاع السيارات أدى إلى تحسين نطاق القيادة وتقليل التكلفة الإجمالية لملكية السيارات الكهربائية.

مزايا السيارات الكهربائية

وأشار المركز وفق تقرير صادر عنه بعنوان «آفاق صناعية»، أن مزايا السيارات الكهربائية يتمثل فيما يلي:

- تكلفتها قليلة، وأقل من السيارة التقليدية على المدى البعيد فمثلا شحن السيارة بالكهرباء أرخص من تزويدها بالوقود.

- أعطالها قليلة.. لا تحتاج السيارة الكهربائية إلى صيانة دورية بقدر السيارة التقليدية لعدم احتوائها على محرك يضم العديد من الأجزاء الميكانيكية، مثل السيارة التقليدية، فضلا عن أنها أكثر أمانًا كونها أقل عرضة للحرائق أو الانفجارات.

حركة السيارات الكهربائية تنتج انبعاثات غازات الدفيئة

- صديقة للبيئة (تقلل انبعاثات الكربون): إذ إن حركة السيارات الكهربائية تنتج انبعاثات غازات الدفيئة بمعدل يقل عن نصف ما تنتجه السيارات التقليدية، ويمكن أن تشحن السيارات الكهربائية من مصدر كهرباء متجدد، مثل الألواح الشمسية مما يعمل على انعدام انبعاث غازات الدفيئة، وبالتالي، يؤدي ذلك إلى تقليل نسبة الأمراض التنفسية نتيجة جودة الهواء، كما تنقص من نسبة الاعتماد على البترول.