تعرف على طريقة الحصول على قرض السيارة الكهربائية من بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن إطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية، في إطار جهود البنك المتواصلة بنك القاهرة لريادة دعم الاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للأفراد مصممة، خصيصًا لدعم اعتماد السيارات الكهربائية والواح الطاقة الشمسية وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

تمويل شراء السيارات الكهربائية

وقال أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي إنَّ منتجات وخدمات بنك القاهرة تسهم في تبني مستقبل اخضر من خلال توفير خيارات تمويل مرنة وبأسعار تنافسية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري.

وتابع أنَّ التزامنا تجاه البيئة يدفعنا دوماً إلى تبنى استراتيجية محددة تتوافق مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أنَّ البرامج التمويلية التي يطرحها البنك لتمويل شراء السيارات الكهربائية وتمويل الواح الطاقة الشمسية تأتى ضمن مجموعة أخرى من البرامج التمويلية التي تدعم رؤية البنك في هذا المجال.

تمويل القرض الشخصي

وحول تفاصيل تلك البرامج التمويلية، أوضح محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية أن حجم التمويل للقرض الشخصي لتمويل الواح الطاقة الشمسية يصل إلى مليون جنيه وعلى فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، فيما يصل حجم التمويل بالنسبة لقرض شراء السيارات الكهربائية إلى 6 ملايين جنيه، وعلى فترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المعارض وشركات الواح الطاقة الشمسية لتوفير خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المتنوعة.