مدير «أبوالريش»: انتشار إصابات الأمراض التنفسية بسبب تقلبات الطقس

أكد الدكتور شريف الأنوري مدير مستشفى أبوالريش للأطفال التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن نسب الإشغال في أسرّة الحجز العادي والرعاية المركزة، مرتفعة خلال الفترة الحالية، من إصابات الأطفال المصابين بالفيروس المخلوي أو فيروس كورونا المتحور الجديد، موضحاً أن غالبية الإصابات تكون من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، وكلهم وضعهم الصحي مستقر.

الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الأطفال

أضاف مدير أبوالريش للأطفال، لـ«الوطن»، أنه يجب على أولياء الأمور اتباع كل الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الأطفال تجنباً لنقل أي فيروس تنفسي إليهم، بجانب ضرورة اتباع إرشادات الأطباء حال الإصابة، وضرورة عزل أي شخص مصاب عن الأطفال.

نشاط الفيروسات التنفسية

وتابع بأن الفترة الحالي تشهد نشاط الفيروسات التنفسية نتيجة البرودة التي تشهدها البلاد، موضحاَ أن المستشفيات تواصل عملها وبأعلى كفأة وفقاً للبروتوكولات العلاجية المتبعة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه بالنسبة للأطفال الأكثر من عامين تكون الإصابة أشبه بدور الإنفلونزا ولا تحتاج للحجز أو دخول المستشفى ويمكن أن تعالج في المنزل.