سلوك غريب من الحيوانات.. كيف خدعهم كسوف الشمس؟

مع كسوف الشمس الكلي، بعدما مر القمر بين الشمس والأرض، أمس، اهتم العلماء بدراسة سلوك الحيوانات، خلال تلك الظاهرة الفريدة، ويبدو أنّ معظم الحيوانات خدعت لحظة تحول النهار إلى ليل ما يقرب من 4 دقائق، فكيف حدث ذلك؟

شاهد العلماء وحراس الحيوانات يوم الاثنين الزرافات والغوريلا والأسود والببغاوات وطيور النحام تظهر سلوكًا غير عادي خلال كسوف الشمس الكلي، بحسب موقع cbsnews.

كيف كان سلوك الحيوانات خلال كسوف الشمس الكلي؟

ونظرًا لأن الكسوف الكلي يحدث بشكل نادر، فإنّ الباحثين حرصوا على معرفة الكثير عن تأثيره على الحيوانات، وراقبوا الحيوانات في العديد من حدائق الحيوان الواقعة على طول مسار الكسوف الكلي، مثل حديقة حيوان فورت وورث في تكساس، حيث كانت الحيوانات هادئة إلى حد كبير، على الرغم من أن بعضها، بما في ذلك الغوريلا والأسود، أظهروا علامات متزايدة على اليقظة والفضول.

المتحدث باسم حديقة حيوان فورت وورث قال: «الأهم من ذلك أننا لم نلاحظ أي علامات على زيادة القلق أو السلوك العصبي، بينما شقت العديد من الحيوانات في الحديقة طريقها نحو أبواب حظائرها، وهو المكان الذي تذهب إليه ليلاً، حيث أظلمت السماء أثناء الكسوف، معتقدين أن الليل قد حل».

ماذا حدث في أثناء كسوف الشمس؟

وتمكنت حدائق الحيوان أيضًا من ملاحظة بعض السلوكيات النهارية الفريدة للحيوانات الليلية، ففي حديقة حيوان فورت وورث، أظهرت قطة ذات ذيل حلقي ونوعين من البومة نشاطًا متزايدًا خلال النهار.

وفي تكساس أيضًا، شاهد حراس حديقة الحيوان في حديقة حيوان دالاس زرافات وحمير وحشية تتجول أثناء الكسوف، فيما وضعت نعامة في حديقة حيوان دالاس بيضة أثناء الكسوف، وارتفعت أصوات الطيور الأخرى قبل أن تكتمل، ثم صمت، كما اجتمعت طيور النعام وطيور البطريق معًا.

وقال متحدث باسم حديقة الحيوان إن الطيور أظهرت أيضًا سلوكًا فريدًا في حديقة حيوان إنديانابوليس، خلال كسوف الشمس، حيث أصبحت الببغاوات والطيور الأخرى هادئة وجثمت عاليًا، وهو سلوك ليلي

أظهرت الفهود والخنازير سلوكًا يُرى عادةً خلال المساء، كانت الفهود تسير بسرعة في أعلى نقطة في ساحتها المعشبة أثناء الكسوف بينما كان الخنزير ينتظر عند بوابتها الخلفية.