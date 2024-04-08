بايدن يشاهد كسوف الشمس النادر بنظارة سوداء.. ويوجه رسالة للأمريكيين (فيديو)

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن مقطع فيديو قصير على منصة «X» لتشجيع الأمريكيين على ارتداء واقيات للعيون خلال مشاهدة كسوف الشمس النادر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

بايدن يرتدي نظارة الكسوف

وقال «بايدن» في مقطع فيديو وهو يرتدي نظارة الكسوف، وينظر نحو السماء من خارج الغرفة الزرقاء في البيت الأبيض: «أيها الناس، استمتعوا بمشاهدة الكسوف ولكن احرصوا على أن تكونوا حذرين ولا تكونوا غبيين».

An eclipse is worth marveling at.



But don't be silly, folks – play it safe and wear protective eyewear. pic.twitter.com/S6REAiZ735 — President Biden (@POTUS) April 8, 2024

بايدن يشاهد الكسوف من نفس مكان ترامب

وناشد «بايدن» من نفس المكان الذي شاهد فيه ترامب كسوف الشمس في عام 2017، الأمريكيين حماية أعينهم.

ومن المقرر أن يسافر بايدن إلى ولاية ويسكونسن التي ستشهد، مثل واشنطن، كسوفًا جزئيًا يوم الاثنين.

أفادت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بأنها لا تملك تفاصيل لتقديمها بخصوص ما إذا كان سيقوم بايدن بالنظر إلى هذه الظاهرة.

وفي الفترة الأخيرة، يسعى الرئيس الأمريكي للتفاعل مع الشباب بعد تقلص شعبيته، وسط هذه الفئة، وذلك وفقًا لاستطلاعات الرأي، ويعزو ذلك جزئيًا إلى السياسات الأمريكية الخارجية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى قلق البعض بشأن وضع صحته وكبر سنه.