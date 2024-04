بايدن يشاهد كسوف الشمس النادر بنظارة سوداء.. ويوجه رسالة للأمريكيين (فيديو)

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن مقطع فيديو قصير على منصة «X» لتشجيع الأمريكيين على ارتداء واقيات للعيون خلال مشاهدة كسوف الشمس النادر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وقال «بايدن» في مقطع فيديو وهو يرتدي نظارة الكسوف، وينظر نحو السماء من خارج الغرفة الزرقاء في البيت الأبيض: «أيها الناس، استمتعوا بمشاهدة الكسوف ولكن احرصوا على أن تكونوا حذرين ولا تكونوا غبيين».

An eclipse is worth marveling at.



But don't be silly, folks – play it safe and wear protective eyewear. pic.twitter.com/S6REAiZ735