عاجل.. أول صورة من كسوف الشمس الكلي.. شلل مروري تام

يعيش حاليًا نحو 32 مليون أمريكي في 15 ولاية لحظات من الإثارة والمتعة من خلال متابعة ظاهرة الكسوف الكلي النادر، الذي أطلقوا عليه «الكسوف الأمريكي العظيم»، إذ يتحرك الكسوف الكلي للشمس إلى الشمال الشرقي حتى تكساس، ويعبر في النهاية 15 ولاية قبل الانتقال إلى كندا، بعد أن يسقط ظل القمر على مساحة بسيطة من سطح الأرض فيحدث الكسوف الكلي للشمس.

أول صور لكسوف الشمس

ومن خلال البث المباشر لوكالة ناسا، الذي انطلق مع بداية الكسوف الكلي، ويستمر لحظة بلحظة حتى ذروة الكسوف الكلي ونهايته تدريجيًا، رصدت «الوطن» الصور الأولى لـ كسوف الشمس الجزئي، قبل أن يصل الكسوف إلى ذروته الكلية.

ومنذ اللحظات الأولى من بداية كسوف الشمس، ينتظر المحتلفون بظاهرة بالكسوف على أمل مشاهدة الحدث الكبير في الولايات القريبة من مسار الكسوف الكلي، وقد أدى اندفاع مراقبي السماء المتحمسين إلى عرقلة حركة المرور المتجهة من سانت لويس على الطريق السريع 55 المتجه جنوبًا، ما تسبب في حركة مرور كثيفة لمسافة 25 ميلًا تقريبًا، وفقًا لوزارة النقل في ولاية ميسوري، أظهرت الخرائط في وقت ما تأخيرًا لمدة ثلاث ساعات تقريبًا خارج المدينة، والآن ما يزيد قليلا على ساعتين.

موعد ذروة الكسوف الكلي

وبدأ كسوف الشمس في الساعة 06:38 مساءً بتوقيت القاهرة، ويصل ذروته العظمى الساعة 08:17 مساءً بتوقيت القاهرة، ويستمر لمدة 4 دقائق و28 ثانية وسيكون مرئيًا ضمن مسار يبلغ عرضه 198 كيلومترًا، وينتهي الكسوف في شكله الكلي فوق المحيط الساعة 09:55 مساءً.

وبعد نهاية الكسوف في شكله الكلي، يتبقى بعد ذلك الكسوف في شكله الجزئي وسيكون آخر مكان على سطح الأرض يرصد نهاية الكسوف الجزئي عند الساعة 10:52 مساءً بتوقيت القاهرة.