«ناسا» تنشر مقطع فيديو مذهل يوثق لحظة كسوف الشمس الكلي من الفضاء

مع تدفق الملايين عبر أمريكا الشمالية لملء كل الفنادق والشقق السكنية على طول شريط رفيع من الأرض يمتد من المكسيك إلى الساحل الشرقي لكندا، وحظيت حفنة من البشر بمشاهدة الكسوف الكلي لعام 2024 بامتياز من أفضل مقعد بمحطة الفضاء الدولية.

وبحسب مجلة «sciencealert» العلمية، شارك رواد الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبًا (250 ميلًا) مقاطع فيديو توثق منظورًا فريدًا لحدث الكسوف الكلي للشمس، فبالنسبة لأولئك الموجودين على الأرض، استمر الظلام الذي سببه القمر أمام الشمس بضعًا من الوقت، لكن عند المشاهدة من الأعلى، تمكّن أولئك الموجودين في المحطة الفضائية المدارية الجلوس لفترة أطول قليلًا وتقدير العظمة الكاملة لظل القمر الذي اكتسح سطح الكوكب.

