«ناسا» تنشر مقطع فيديو مذهل يوثق لحظة كسوف الشمس الكلي من الفضاء

مع تدفق الملايين عبر أمريكا الشمالية لملء كل الفنادق والشقق السكنية على طول شريط رفيع من الأرض يمتد من المكسيك إلى الساحل الشرقي لكندا، وحظيت حفنة من البشر بمشاهدة الكسوف الكلي لعام 2024 بامتياز من أفضل مقعد بمحطة الفضاء الدولية.

لحظة كسوف الشمس الكلي

وبحسب مجلة «sciencealert» العلمية، شارك رواد الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبًا (250 ميلًا) مقاطع فيديو توثق منظورًا فريدًا لحدث الكسوف الكلي للشمس، فبالنسبة لأولئك الموجودين على الأرض، استمر الظلام الذي سببه القمر أمام الشمس بضعًا من الوقت، لكن عند المشاهدة من الأعلى، تمكّن أولئك الموجودين في المحطة الفضائية المدارية الجلوس لفترة أطول قليلًا وتقدير العظمة الكاملة لظل القمر الذي اكتسح سطح الكوكب.

Ever seen a total solar #eclipse from space?



Here is our astronauts' view from the @Space_Station pic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz — NASA (@NASA) April 8, 2024

وفي حين أنّ محطة الفضاء الدولية ربما تجنّبت الرحلة المحفوفة بالمخاطر عند لحظات كسوف الشمس، إلا أنّه لم يكن هناك أي شيء عرضي فيما يتعلق بوضعية الصف الأمامي للمحطة، إذ كانت ناسا تستعد لهذه اللحظة منذ أشهر، حيث قامت بتعديل مسار المحطة ببطء لوضعها في مكانها الصحيح في 8 أبريل.

وجمّعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي رسما متحركا للحدث بأكمله، وقد تم تجميعه من الصور التي التقطها أحد أقمار الطقس المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

كسوف كلي عام 2026

وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة المتجاورة، فلن يكون هناك مشهد آخر مثل ذلك قبل عشرين عاما أخرى، لكن أي شخص يصادف وجوده في جرينلاند أو أيسلندا أو إسبانيا أو روسيا أو البرتغال في عام 2026، سيحظى بفرصة الاستمتاع بـ كسوف كلي في هذه المناطق وربما لي يرغب في تفويته.

ومن المقرر أن تتقاعد المحطة الفضائية في عام 2030 تقريبًا، ولكن مع قيام وكالة ناسا ببناء قاعدة دائمة على سطح القمر، فليس من المستبعد أن تقدم لقطات لظل القمر وهو يمر فوق مونتانا في عام 2044 مأخوذة من منظور مستكشف القمر.