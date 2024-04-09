رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«ناسا» تنشر مقطع فيديو مذهل يوثق لحظة كسوف الشمس الكلي من الفضاء

كتب:

أمنية سعيد
10:01 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
كسوف الشمس الكلي

كسوف الشمس الكلي

مع تدفق الملايين عبر أمريكا الشمالية لملء كل الفنادق والشقق السكنية على طول شريط رفيع من الأرض يمتد من المكسيك إلى الساحل الشرقي لكندا، وحظيت حفنة من البشر بمشاهدة الكسوف الكلي لعام 2024 بامتياز من أفضل مقعد بمحطة الفضاء الدولية.

لحظة كسوف الشمس الكلي 

وبحسب مجلة «sciencealert» العلمية، شارك رواد الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبًا (250 ميلًا) مقاطع فيديو توثق منظورًا فريدًا لحدث الكسوف الكلي للشمس، فبالنسبة لأولئك الموجودين على الأرض، استمر الظلام الذي سببه القمر أمام الشمس بضعًا من الوقت، لكن عند المشاهدة من الأعلى، تمكّن أولئك الموجودين في المحطة الفضائية المدارية الجلوس لفترة أطول قليلًا وتقدير العظمة الكاملة لظل القمر الذي اكتسح سطح الكوكب.

وفي حين أنّ محطة الفضاء الدولية ربما تجنّبت الرحلة المحفوفة بالمخاطر عند لحظات كسوف الشمس، إلا أنّه لم يكن هناك أي شيء عرضي فيما يتعلق بوضعية الصف الأمامي للمحطة، إذ كانت ناسا تستعد لهذه اللحظة منذ أشهر، حيث قامت بتعديل مسار المحطة ببطء لوضعها في مكانها الصحيح في 8 أبريل.

وجمّعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي رسما متحركا للحدث بأكمله، وقد تم تجميعه من الصور التي التقطها أحد أقمار الطقس المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

كسوف كلي عام 2026

وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة المتجاورة، فلن يكون هناك مشهد آخر مثل ذلك قبل عشرين عاما أخرى، لكن أي شخص يصادف وجوده في جرينلاند أو أيسلندا أو إسبانيا أو روسيا أو البرتغال في عام 2026، سيحظى بفرصة الاستمتاع بـ كسوف كلي في هذه المناطق وربما لي يرغب في تفويته.

ومن المقرر أن تتقاعد المحطة الفضائية في عام 2030 تقريبًا، ولكن مع قيام وكالة ناسا ببناء قاعدة دائمة على سطح القمر، فليس من المستبعد أن تقدم لقطات لظل القمر وهو يمر فوق مونتانا في عام 2044 مأخوذة من منظور مستكشف القمر. 

اقرأ المزيد:

بايدن يشاهد كسوف الشمس النادر بنظارة سوداء.. ويوجه رسالة للأمريكيين (فيديو)

عاجل.. أول صورة من كسوف الشمس الكلي.. شلل مروري تام

انتشرت على نطاق واسع.. ما حقيقة صور كسوف الشمس في البرتغال؟

رؤية كسوف الشمس اليوم خلال ساعات.. «تجربة حية تابعها على هاتفك»

ينتظره الملايين الليلة.. هل كسوف الشمس الكلي من مشاهد يوم القيامة؟
بقلم أمنية سعيد