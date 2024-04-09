التفاصيل الكاملة لخطة التأمين الطبي لـ«الصحة» في عيد الفطر: 2394 سيارة إسعاف

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، تفاصيل خطة التأمين الطبي خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة، التي أعلنت الإجراءات المتخذة لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية والوقائية بالمستشفيات، من خلال فرق الانتشار السريع والفرق الإسعافية.

تفعيل غرف الأزمات المركزية وغرف الأزمات الفرعية بالمحافظات

ولفت المركز على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أنه يتم متابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وبنوك الدم ومشتقاته، وتفعيل غرف الأزمات المركزية وغرف الأزمات الفرعية بالمحافظات، على مدار الساعة وحتى نهاية الإجازة الرسمية للعيد.

- انتشار 2394 سيارة إسعاف و 11 لانش إسعاف نهري.

- متابعة المحافظات كل نصف ساعة لرصد المستجدات.

- استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة للمواطنين.

- رفع درجة الاستعداد بالغرف الوقائية لمديريات الصحة.

- تشكيل فرق للمرور المركزي والفرعي على المحافظات.

- رفع درجة الاستعداد لفرق الانتشار السريع بالمحافظات.

- توفير الخدمات التداخلية عالية الدقة للحوادث والحالات بمستشفيات الإحالة.

- تكثيف الزيارات الدورية والمتابعة الميدانية أثناء أيام العطلة الرسمية.

- تنفيذ المهام الوقائية عبر فرق التصدي السريع - الغرفة الوقائية - الحجر الصحي - مكافحة الأمراض المتوطنة - مراقبة الأغذية وصحة البيئة).

- تشغيل 49 غرفة فحص ما قبل الزواج وغرف فحص الغدة الدرقية.

- توافر الفرق المدربة بجميع الأقسام خاصة الطوارئ والحروق والسموم.

- مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل ومشتقات الدم.

- متابعة مخزون اللقاحات والأمصال خاصة أمصال لدغات العقرب والثعبان والكلب والتسمم الغذائي.

- تقديم خدمات الطوارئ على مدار الساعة.

- تشغيل منافذ الألبان شبيهة لبن الأم.