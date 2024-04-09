«الصحة» توجه نصائح لمرضي السكر في عيد الفطر.. انتظام القياس

وجّهت مديرية الصحة في الشرقية، عددًا من النصائح لمرضى السكر أثناء عيد الفطر، للحفاظ على صحتهم، وعدم التعرض لأي مضاعفات نتيجة تناول الكحك والبسكويت.

نصائح لمرضي السكر في عيد الفطر

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» النصائح التي وجهت المديرية بها لمرضي السكر في عيد الفطر.

1- التقليل من تناول البسكويت مع الشاي، لأن ذلك سيزيد من مستوى السكر والدهون والسعرات الحرارية.

2- تناول المشروبات الخالية من السكر، بدلا من المشروبات الغازية أو العصائر، ويكون الماء هو الخيار الأفضل.

3- ضرورة الانتباه للكميات المتناولة من الأطعمة المختلفة، ويمكنك الاستعانة بالخضراوات فهي ستساعدك على الشعور بالشبع، ويمكنك أيضا تجربة استخدام أطباق أو أوعية أصغر حجما.

4- قياس مستوى السكر في الدم فترة العيد بانتظام، وبمعدل أعلى من المعتاد.

5- الإكثار من تناول الألياف؛ فهي مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض السمنة وأمراض القلب، وأنواع معينة من السرطان.

6- تخصيص وقت لممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم على خفض مستويات الجلوكوز في الدم وضغط الدم والدهون، على سبيل المثال: الذهاب في نزهة على الأقدام لمقابلة أصدقائك للاحتفال.