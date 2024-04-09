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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-4-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

محمد سعيد الشماع
12:11 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الدينار الكويتي - تعبيرية

الدينار الكويتي - تعبيرية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-4-2024 مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الكويتية اليوم في البنك الأهلي المصري 154.99 جنيه للبيع، و153.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 154.99 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 153.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 154.99 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 154.69 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، في بنك القاهرة للبيع 154.99 جنيه، وللشراء 153.51 جنيه، كما سجل في بنك الإسكندرية للبيع 154.99 وللشراء 149.72 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 12.20 ريال.

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بقلم محمد سعيد الشماع