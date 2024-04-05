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دراما المتحدة

آخر تحديث.. سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-4-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:56 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5-4-2024 حالة من الاستقرار، وفقا لآخر تحديث لمواقع البنوك، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية، وفقا لآخر تحديثات معلنة من قبل مواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي  

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 154.39 جنيه للبيع، و153.73 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مسجلًا نحو 154.33 جنيه للبيع، و153.31 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 154.33 جنيه للبيع، و154.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 154.21 جنيه للبيع، و153.93 جنيه للشراء. 

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بقلم شوشة عبدالواحد