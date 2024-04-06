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دراما المتحدة

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 6-4-2024 في مختلف البنوك

كتب:

أميرة سعد
10:35 ص | السبت 06 أبريل 2024
سعر صرف الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 6-4-2024 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي بمختلف البنوك، وفقًا لآخر تحديثات أعلنت عنها مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 154.25 جنيه للبيع، و153.82 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مسجلا نحو 154.25 جنيه للبيع، و153.16 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر يسجل نحو 154.26 جنيه للبيع، و154.09 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 153.86 جنيه للبيع، و154.28 جنيه للشراء.

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