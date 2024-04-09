«الأكاديمية المهنية للمعلمين» تقرر مد فترة التسجيل لحجز برامج شهادة الترقي

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن مد فترة التسجيل لحجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول علي شهادة الصلاحية للترقي 2023-2024، وذلك للأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا ملف الإنجاز الالكتروني ولمن جاري استيفاءه على صفحة كادر المعلم بموقع وزارة التربية والتعليم.

مد فترة التسجيل لحجز برامج التنمية للحصول علي شهادة الصلاحية

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنَّ الفئة المستهدفة لحجر برامج التنمية للترقي 11 ألفا و319 معلم أول أ من الفترة من 17 أبريل 2024 لـ23 مايو وفقاً للتالي:-

- من 17 أبريل وحتى يوم 23 المحافظات المستهدفة «القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والدقهلية».

- من 24 أبريل وحتي يوم 4 مايو المحافظات المستهدفة «القليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية»

- من 5 مايو وحتى 16 مايو المحافظات المستهدفة «البحيرة والإسماعيلية والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط».

- من 17 مايو وحتى يوم 23 مايو المحافظات المستهدفة «سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر».