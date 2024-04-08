بمناسبة عيد الفطر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد إجازة العيد في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة، إذ تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل.

موعد إجازة العيد في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة

ويحصل طلاب جميع المراحل التعليمية للمدارس الحكومية والخاصة والجامعات، على إجازة عيد الفطر، بداية من غد الثلاثاء، وحتى الأحد 14 أبريل، على أن يعود الطلاب مرة أخرى للمدرسة يوم الاثنين 15 إبريل .

وتستعد المدارس الحكومية والخاصة واللغات إلى عقد امتحانات المهارات المهنية لطلاب المرحلة الابتدائية الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا للجداول المعلنة من المديريات التعليمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات المهارات المهنية للصفوف الابتدائية، وهي:

يوم الأربعاء 17 أبريل 2024: التربية الدينية والمهارات المهنية.

- يوم الخميس 18 أبريل 2024: الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

- يوم الأحد 21 أبريل 2024: اللغة العربية.

- يوم الاثنين 22 أبريل 2024: العلوم .

- يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024: اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 24 أبريل 2024: الرياضيات.