الحقوق الاجتماعية والصحية للمسن الأولى بالرعاية.. أبرزها مساعدة ضمان شهري

نظم مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة والذي تمّ الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حقوق كبار السن الأولي بالرعاية سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الصحية وجميع أمور الحياة الأخرى.

ويعرف المسن الأولى بالرعاية بأنَّه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا ولم يعد قادرا على سد الحد الأدنى من احتياجات الأساسية للحياة.

وحدد القانون الجديد عددا من الإعفاءات للمسن الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ،وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف.

كما تضمنت الإعفاءات إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.

ويلزم القانون الجديد الدولة بحق حصول المسن الأولي بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمان شهري، وذلك في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، مع إتاحة خدمة توصيل المعاش حسب الأحوال.

الحقوق الصحية للمسن الأولي بالرعاية

نظم مشروع قانون رعاية حقوق المسنين عددا من الحقوق الصحية للمسن الأولى بالرعاية من خلال توفير الرعاية العلاجية الجديدة، وفقا لقانون التأمين الصحي، وتلتزم المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسن.

وينظم مشروع قانون رعاية حقوق المسنين ذات الأحكام على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشأن المعاملة بالمثل.

وأكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون رعاية المسنين، أهمية صدور قانون يراعي وينظم حقوق كبار السن من خلال مظلة حماية اجتماعية شاملة.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أنَّ مشروع القانون الجديد تضمن إنشاء صندوق لرعاية المسنين والهدف منه تعزيز جميع الحقوق لكبار السن سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو النفسية أو التعليمية.