«الدفاع الروسية»: إسقاط 236 مسيرة أوكرانية واعتراض صاروخ مضاد للسفن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 236 طائرة مسيرة أوكرانية، واعتراض صاروخ نبتون المضاد للسفن و5 قذائف لراجمات هيمارس الصاروخية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوت الأوكرانية على محور كوبيانسك، 25 عسكريا وتدمير مدفع هاوتزر من طراز «إم 777» أمريكي الصنع ومدفعية أخرى.

وكشفت عن أن خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون بلغت 75 عسكريا إضافة إلى تدمير مركبة مشاة قتالية ومدفعين ذاتيي الدفع.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: «قواتنا حسنت مواقعها على محور أفدييفكا وصدت 11 هجوما مضادا من الجيش الأوكراني».