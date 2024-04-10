أعداد الطلبة المستجدين في التعليم الجامعي بمحافظة القاهرة

كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي، نشرته محافظة القاهرة، أنّ نسبة الطلاب المستجدين بالتعليم الجامعي بكل من جامعة حلوان 30%، وجامعة عين شمس 28%، وجامعة الأزهر 29%، وجامعة القاهرة 12%، وكلية هندسة شبرا جامعة بنها 1%، وذلك بالنسبة لكل الكليات التابعة لجامعة القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر، ومقرها في نطاق محافظة القاهرة، وأيضا كلية الهندسة التابعة لجامعة بنها التي تتبع إداريا محافظة القاهرة.

معاهد التعليم العالي

وأشار التقرير إلى نسبة الطلاب المستجدين والمقيدين والخريجين بكليات ومعاهد التعليم العالي غير الجامعي بالمحافظة حيث نسبة المستجدين 20%، والطلاب المقيدين 68%، ونسبة الخريجين 12%.

معاهد خاصة بالقاهرة

وفيما يتعلق بنسبة الطلاب المستجدين والمقيدين بمعاهد خاصة بالقاهرة، أوضح التقرير أن نسبة الطلاب المستجدين 17% وعددهم 66 ألفًا و970 طالبًا، والمقيدين 71% بعدد 226 ألفًا و717 طالبًا، ونسبة الخريجين 12% وعددهم 399 ألفًا و935 طالبًا وطالبة، وعدد أعضاء هيئة التدريس 3208 أعضاء.