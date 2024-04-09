محافظة القاهرة: 1891 مبنى تعليميا في العاصمة

أكد تقرير صادر عن هيئة الأبنبة التعليمية في القاهرة خلال عام 2022-2023، وجود 1891 مبنى تعليميا بمحافظة القاهرة، وأكبر نسبة من الأبنية التعليمية الصالحة يوجد بمرحلة التعليم الابتدائي بنسبة 28.8%، يليها الأبنية بالمراحل المتعددة بنسبة 25.8%، ثم أبنية التعليم الأساسي بنسبة 20%، من إجمالي عدد الأبنية التعليمية الصالحة بالمحافظة.

الأبنية التعليمية

وأشار تقرير محافظة القاهرة إلى أنّ أقل عددٍ من الأبنية التعليمية الصالحة يوجد بمرحلة رياض الأطفال بنسبة 0.4%، يليها مرحلة الثانوي العام بنسبة 9.2% يليهما أبنية التعليم الإعدادي، الثانوي بنسبة 1.5% ثم أبنية التعليم الإعدادي بنسبة 14.3%، من إجمالي عدد الأبنية التعليمية الصالحة بالمحافظة.

خدمات التعليم

وأشار إلى أنّ أعلى توزيع للخدمات التعليمية كان لمدارس المرحلة الابتدائية حيث بلغت 1695 مدرسة، يليها مدارس المرحلة ما قبل الابتدائية بعدد 1451 وذلك على المستويات الإدارية بالمحافظة، وأقل توزيع للخدمات التعليمية كان لمدارس المرحلة الثانوية حيث بلغت 886 مدرسة، يليها مدارس المرحلة الاعدادية بعدد 1392 مدرسة على مستوى المحافظة.

وفيما يتعلق بنسبة التسرب بالتعليم العام، أوضح تقرير مديرية التعليم أن نسب التسرب بالمرحلة الابتدائية 8.82%، والمرحلة الإعدادية 12.84%.