6 تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة في العيد.. «بلاش فسيخ ورنجة»

مع إقبال عيد الفطر المُبارك، تتجمع الأسر والعائلات لتناول الكعك والبسكويت وغيرها من الحلويات، إضافة إلى الرنجة والفسيخ باعتبارها من الوجبات الأساسية المُحببة لدى كثيرين، فضلًا عن تناول المسليات، كما يعتاد العديد من الأفراد السهر حتى الصباح، ما قد يضر بصحة أصحاب الأمراض المزمنة ويسبب مضاعفات خطيرة لهم، لذا يستعرض التقرير التالي 6 تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة خلال العيد.

تناول الأدوية في مواعيدها

يتأثر أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى السكري والقلب والكبد، بالعادات الغذائية الخاطئة والطقوس غير الصحية أكثر من غيرهم خلال أيام العيد، حسب ما أوضحته الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، ما يستدعي منهم الاعتناء بأنفسهم جيدًا، من خلال تناول الطعام باعتدال وأخذ الأدوية في مواعيدها مع قياس مؤشر السكر والضغط ومراقبة انتظام دقات القلب، حتى لا يعرضون أنفسهم للخطر.

تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة

وقدمت «جاد الحق» 6 تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة ينبغي مراعاتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وهي كالتالي: