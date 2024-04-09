6 تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة في العيد.. «بلاش فسيخ ورنجة»
كتب:
آية الله الجافي
04:29 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة في العيد
مع إقبال عيد الفطر المُبارك، تتجمع الأسر والعائلات لتناول الكعك والبسكويت وغيرها من الحلويات، إضافة إلى الرنجة والفسيخ باعتبارها من الوجبات الأساسية المُحببة لدى كثيرين، فضلًا عن تناول المسليات، كما يعتاد العديد من الأفراد السهر حتى الصباح، ما قد يضر بصحة أصحاب الأمراض المزمنة ويسبب مضاعفات خطيرة لهم، لذا يستعرض التقرير التالي 6 تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة خلال العيد.
تناول الأدوية في مواعيدها
يتأثر أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى السكري والقلب والكبد، بالعادات الغذائية الخاطئة والطقوس غير الصحية أكثر من غيرهم خلال أيام العيد، حسب ما أوضحته الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، ما يستدعي منهم الاعتناء بأنفسهم جيدًا، من خلال تناول الطعام باعتدال وأخذ الأدوية في مواعيدها مع قياس مؤشر السكر والضغط ومراقبة انتظام دقات القلب، حتى لا يعرضون أنفسهم للخطر.
تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة
وقدمت «جاد الحق» 6 تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة ينبغي مراعاتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وهي كالتالي:
- تجنب الإفراط في تناول الكحك والبسكويت وغيرها من حلوى العيد؛ لأن مضاعفاتها الصحية تكون خطيرة على أصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى السكري، إذ قد يصل بهم الأمر إلى الإصابة بغيبوبة السكر.
- تجنب الإفراط في تناول النشويات خاصة لمرضى السكر؛ لأنها تتحول إلى سكر في الدم وتؤثر بالسلب على معدلات السكر.
- يُمنع مرضى الضغط والقلب والكلى من تناول الفسيخ والرنجة، لأن كثرة الملح الموجود بها يتراكم في الجسم ويضر بالصحة.
- تجنب تناول الأطعمة الجاهزة غير الصحية، لأنها تحتوي على الدهون غير الصحية التي تسبب مخاطر لمرضى القلب والأوعية الدموية.
- تجنب قدر الإمكان شرب الكافيين والمشروبات الغازية.
- تجنب السهر لساعات طويلة في الليل، لأن ذلك يُعرض أصحاب الأمراض المزمنة للإرهاق ويؤثر بالسلب على صحة القلب ويرتفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية في حالة قلة النوم.