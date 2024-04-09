بتوجيهات رئاسية.. مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية شمال غزة

واصلت القوات الجوية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية خلال أيام 7 و8 و9 أبريل الجاري، لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية الإغاثية من مصر والأردن، لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لشمال قطاع غزة.