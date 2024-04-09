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دراما المتحدة

بتوجيهات رئاسية.. مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية شمال غزة

كتب:

محمد مجدي
04:34 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

واصلت القوات الجوية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية خلال أيام 7 و8 و9 أبريل الجاري، لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية الإغاثية من مصر والأردن، لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لشمال قطاع غزة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.