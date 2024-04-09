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دراما المتحدة

أمين الفتوى: صلة الرحم في العيد تزيد البركة والرزق

كتب:

شريف سليمان
05:16 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الرحم من أهم العبادات في أوقات الفرح والسرور والبهجة، سواء قبل العيد أو يوم العيد، متابعا: «كل من يبحث عن زيادة الرزق أو البركة في الحياة، عليه بصلة رحمه».

مفهوم مختلف لصلة الرحم

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس» اليوم الثلاثاء: «الناس بتفهم إن صلة الرحم، تقتصر علي أولادها وإخواتها، أو من يصلونك فقط، لكن صلة الرحة تكون بصلة من لا يصلك، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)».

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