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أزهري: صلة الرحم مع والدي الزوجين واجبة وتركها إثم

كتب:

منى صلاح
09:53 م | الأحد 11 فبراير 2024
الدكتور عبداللطيف سليمان

الدكتور عبداللطيف سليمان

رداً على استفسار متصلة حول مسألة تجنبها زيارة حماتها لأنها عندما تذهب عندها تحدث مشكلات بينها وبين زوجها تصل للطلاق، وأنها قطعت صلة الرحم معها حفاظا على بيتها ولكنها تسمح للأولاد بالذهاب إليها، ليجيب الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أنَّ صلة الرحم مع والدي الزوج واجبة.

وأضاف «سليمان»، في حواره ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ «أم الزوج ووالده، كلاهما، وكذلك أم الزوجة ووالدها، للطرفين، صلة رحم، وبالتالي الوصل واجب على الزوج والزوجة، وتاركه يأثم وفاعله يثاب».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «صلة الرحم وزيارة الحماة فيها نوع من التقدير؛ لكن عليها ألا تتدخل في تفاصيل وأسرار البيت، مثل أن تقول أم الزوج للزوجة أنتي بتطبخى إيه ومصاريفك إيه وخربتي بيت ابني بمصاريفك، وهكذا.. مما لا يجب الخوض فيه ويتسبب في الخلافات».

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