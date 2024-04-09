إحالة مسؤول «نفقة الدولة» وأطباء الأطفال بمستشفى بركة السبع للتحقيق

أحال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، المخالفات التي رصدها في مستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية، للتحقيق، وذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الثلاثاء، للوقوف على انضباط سير العمل ومتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيدالفطر المبارك.

عدم نظافة المستشفى

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ولاحظ عدم نظافة المستشفى وتهالك الأسرة وتردي الوضع، وانتقد وجود طبيبة بشرية واحدة فقط وغياب بقية الأطباء، كما انتقد عدم وجود صيادلة داخل قسم الاستقبال لتنظيم عملية صرف الدواء، فضلا عن عدم وجود أطقم تمريض باستقبال المرضى.

وتابع أن الوزير انتقد تراخي شركتي الأمن والنظافة في تنفيذ الأعمال المسندة إليهما داخل المستشفى، موجها بضرورة مراجعة التعاقد مع تلك الشركات، كما وجه بضرورة توفير استراحة خارجية للانتظار وذلك للتيسير على المرضى المترددين على المستشفى والحد من التكدس داخل المستشفى وإحكام عملية دخول وخروج المرضى وذويهم وتنظيمها.

عدم وجود مكتب لخدمة المواطنين

وقال عبدالغفار إن الوزير انتقد عدم وجود مكتب لخدمة المواطنين داخل المستشفى لإرشاد المواطنين والرد على الاستفسارات الخاصة بهم وتوجيههم لأماكن العيادات الخارجية وتخصصاتها داخل المستشفى وذلك للتيسير عليهم، كما رصد الوزير تهالك الأقسام الداخلية وتهالك الأسرة والمستلزمات، وانتقد وجود الأدوية ملقاة على الأرض دون اتباع النظام الآمن لحفظها.

ولفت إلى أن الوزير انتقد سوء توزيع الأطباء البشريين المدرجين ضمن القوة الأساسية للمستشفى، حيث يعمل بالمستشفى 226 طبيبا بشريا، والمتواجد منهم على رأس العمل 15 طبيبا فقط، وبسؤال مدير المستشفى عن جدول النوبتجيات الخاص بالأطباء خلال فترة عيد الفطر المبارك لم يتم تقديمه، موجها بضرورة وجود جدول تشغيل للأطباء البشريين حتى يتسنى تلبية احتياجات المرضى.

شكاوى المواطنين من سوء حالة المستشفى

كما استمع الوزير لشكوى إحدى المواطنات التي صدر لها قرار على نفقة الدولة مغاير للقرار المطلوب مما نتج عنه تعطل صرف علاج المواطنة التي توجهت لتعديل القرار وأفاد مسؤول القرارات إنه لا يستطيع تغيير القرار إلا بعد 6 أشهر، موجها بفتح تحقيق مع الموظف المسؤول عن إصدار قرارات نفقة الدولة بالمستشفى لتقاعسه عن أداء عمله.

وأكد متحدث الصحة، أن الوزير استمع إلى شكوى إحدى المريضات التي أفادت بعدم توافر «كانيولا» وقامت بشراءها على نفقتها الخاصة، ووجه بإحالة مسؤول التموين الطبي بالمستشفى للتحقيق بسبب تقاعسه عن أداء وظيفته في الإبلاغ عن نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفى، كما استمع لشكوى مواطن آخر جاء لفك الجبيرة بمعصم طفله في الساعة العاشرة صباحا وقيل له إن المستشفى لا يعمل اليوم، موجها بعمل اللازم للطفل.

وزير الصحة يستمع لشكوى والدة طفل

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد قسم الإرواء المخصص لتركيب المحاليل للأطفال، ووجد الغرفة غير نظيفة والمقاعد متهالكة، واستمع لشكوى والدة أحد الأطفال بإنها جاءت بطفلها منتصف ليل البارحة حيث كانت حالته تتطلب تركيب محلول فلم تجد أي طبيب أطفال بالطوارئ، ووجه الوزير بإحالة أطباء الأطفال الموجودين في نوبتجية مساء أمس للتحقيق.

وأكد أن الوزير تفقد مخزن الأدوية واطمأن على تواجد مخزون كاف من الأدوية المختلفة، ثم تفقد الوزير قسم الحضانات واطلع على التقرير الطبي الخاص بالأطفال المبتسرين المحتجزين بالمستشفى، ثم تفقد الوزير قسم الجراحة، واستمع إلى شكوى أحد المواطنين بعدم قيام المستشفى بصرف حقنة عامل الـRH لزوجته رغم استيفاءها الإجراءات والمستندات الورقية المطلوبة، موجها بضرورة صرف الحقنة في الحال، كما استمع لشكوى أحد المواطنين بتعنت طبيبة الطوارئ رافضة تعليق محلول لطفله، موجها بسرعة عمل اللازم.

وزير الصحة يتفقد نقطة الإسعاف بالمستشفى

كما تفقد الوزير نقطة الإسعاف الملحقة بالمستشفى، واطمأن على التجهيزات الطبية بالسيارة، وأشاد بوجود الطواقم الإسعافية على رأس العمل استعدادا لأي طوارئ وبقوة بشرية إضافية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.