«واحد من الناس» يهدي بائعة خضراوات 3 آلاف جنيه في آخر أيام رمضان

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة الحياة، سيدة تدعى «أم ياسر» تبيع الخضراوات بأحد الشوارع، ومنحها مبلغ 3 آلاف جنيه.

وقال «أم ياسر» خلال حديثها للبرنامج، إنها أم لـ6 أبناء، وفقدت أكبر أبناءها مع والده نتيجة تعرضهما لحادث مؤلم، وتتكسب رزقها وقوت أولادها من بيع الخضراوات، وتتحصل على أجرة يومية بسيطة من عملها.

وتابعت: «الحمدلله.. أحمدك وأشكرك يا رب واللي يجيبه ربنا رضا وناس ودوني عمرة من 7 سنين، وعايز أروح مرة كمان، ربنا يبعت لي من عنده، وأموت هناك وأدفن مع سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر».

وعلقت «أم ياسر» على المساعدة المالية قائلة: «بصرف على نفسي ومعايا ابن كبير أرزقي، وفي آخر أيام رمضان بقول نفسي في حجة، ونفسي أفرح بابني إسماعيل».