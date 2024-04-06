«واحد من الناس» يهدي مسنة 5 آلاف جنيه.. والأخيرة: «ربنا يطعمكم»

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، خلال جولته في شوارع وميادين مصر، بسيدة تجلس في انتظار ابنتها تشتري لها علاجًا.

وخلال الحلقة، أوضحت السيدة أنها تدعى «أم هيثم» من محافظة المنيا، وتبلغ من العمر 65 عامًا، ولديها 7 أولاد، جميعهم في أعمالهم ولم يسأل أحد عنها، وتعيش بمفردها، موضحة أنها تعاني من مرض تصارعه منذ سنوات، «أنا بقبض معاش 1100».

وسألها الإعلامي عمرو الليثي ماذا تتمني؟ لتجيب:«نفسي أروح أزور بيت الله الحرام»، ليقدم الإعلامي عمرو الليثي مظروفًا بداخله 5 آلاف جنيه للسيدة «أم هيثم» التي بكت من سعادتها قائلة: «أطعمتوني ربنا يطعمكم».