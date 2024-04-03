«واحد من الناس» يقدم جوائز مالية لعمال مشروع سكن لكل المصريين

فاجأ الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، العاملين في مشروع سكن لكل المصريين وهو أحد مشروعات متوسطي الدخل في مصر.

العاملون بمشروع سكن لكل المصريين

وخلال لقاء الإعلامي عمرو الليثي، مع العاملين في مشروع سكن لكل المصريين، تعرف عليهم وعلى وظيفة كل منهم، وعرف منهم أنهم يأتون من محافظات مختلفة بهدف كسب رزقهم بالحلال.

مكافأة عمرو الليثي للعمال

وطرح على العاملين سؤالا: «من الشاعر الذي لقب بأمير الشعراء؟ »، فأجاب شخص من هؤلاء العاملين، أحمد شوقي، وحصل على جائزة 1000 جنيه.

وطرح سؤالا آخر: «من الفنانة التي قدمت شخصية أم كلثوم في المسلسل التليفزيوني؟»، فأجاب أحد العمال: صابرين، فكافأه الليثي بمبلغ 1000 جنيه.

وسأل «الليثي»: «مسلسل رأفت الهجان اتعرض في كام جزء»، فأجاب آخر: 3 أجزاء، فكافأه بـ1000 جنيه.