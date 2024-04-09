عميد سابق بالأزهر: التبرع للمشروعات التنموية من مصارف الزكاة

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إننا بحاجة إلى تفسير فقه الحياة في القرآن، وفهم المنظومة الأخلاقية والسنن الكونية، وأسباب بقاء الأمم وأسباب انهيار الأمم.

وأضاف «أبو عاصي»، خلال حديثه لبرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»، أن من يدرك المصلحة في النص القرآني هو العالم المفسر.

وأردف عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر: «مثلا من مصارف الزكاة الإنفاق في سبيل الله، الكتب القديمة تقول سبيل الله أي الجهاد، لكن لو نظرنا للمصلحة قد يكون سبيل الله التبرع للمستشفيات، التبرع في الدولة بحاجة لهذا المال، التبرع للمشروعات التنموية مثل حياة كريمة قد تكون مصرف من مصارف الزكاة».

وتابع: «النص القرآني يحتضن المصلحة، والمفسر يكشف هذه المصلحة، لا يوجدها، وإنما يعرف كيف يتخير من كتب التفسير، التفسير الذي يناسب المجتمع».