الرئيس السيسي يهنئ أبو مازن بعيد الفطر: مصر مستمرة في مساندة الفلسطينيين
كتب:
محمد أبو عمرة
06:51 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب فلسطين الشقيق بالخير والسلام والأمان، مؤكداً مواصلة مصر لجهودها في مساندة الأشقاء في فلسطين على جميع الأصعدة، وبذلها كافة المساعي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس أبو مازن عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، مثمناً موقف مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، وداعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على شعبي مصر وفلسطين بالخير واليُمن والبركات.