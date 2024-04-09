مع ختام الموسم الرمضاني.. مسلسل «المعلم» يحتل قائمة الأكثر مشاهدة

تصدر مسلسل «المعلم»، للفنان مصطفى شعبان، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان، مع ختام موسم 2024 والذي شهد منافسة قوية بين عدد من الأعمال الدرامية.

تصدر مسلسل المعلم قائمة الأكثر مشاهدة

جاء ذلك بالتزامن مع تصدر المسلسل تريند موقع إكس وجوجل والأكثر بحثًا على فيس بوك خلال الأيام الماضية.

وحاز المسلسل على إشادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اهتمام القائمين على المسلسل بكل العناصر الإبداعية والتقنية من الرؤية الإخراجية المتميزة، وجماليات التصوير، وحسن اختيار الممثلين، والموسيقى التصويرية والحوار، فضلا عن الإنتاج الضخم للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال حساب باسم أحمد محمد : «المعلم أقوى مسلسل في رمضان وغير رمضان»، بينما علق حساب آخر باسم سيلا: «مسلسل المعلم لمصطفى شعبان عظمة حرفيا»، فيما علق حساب ثالث باسم ياسمين عبدالعزيز: «من أجمد وأحلى المسلسلات حرفيا مسلسل المعلم، في حتة تانية عظمة بجد».

مسلسل المعلم من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، وعدد آخر من الفنانين.