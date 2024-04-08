المخرج مرقس عادل يعلن انتهاء تصوير مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

انتهى المُخرج مرقس عادل، من تصوير مسلسله «المعلم»، للنجم مصطفى شعبان، أمس، والذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي 2024، ويلعب فيه النجم مصطفى شعبان شخصية تاجر في سوق السمك، يدخل في صراعات مع المعلمين المسيطرين على السوق.

مرقس عادل يكشف عن سبب طول وقت التصوير

وقال المُخرج مرقس عادل، في بيان له، إن المسلسل استغرق تصويره فترة طويلة، بسبب ظروف طارئة عطلته، مؤكدا: «واستطعنا التغلب عليها، وتداركنا الأمر وانتهينا من التصوير على خير».

وشدد على أنه سعيد بتصدر المسلسل لمؤشرات محركات البحث طوال الشهر الكريم، بالإضافة لردود الأفعال الإيجابية التي تصله من المقربين.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وعبد العزيز مخيون، وانتصار، ومنذر رياحنة، وسلوى خطاب، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وسارة نور، ومحمد العمروسى، وأحمد عبد الله محمود، وأسامة الهادي، ومصطفى حشيش، ولبنى ونس، وطارق النهري، ومفيد عاشور، وعلاء زينهم، وحمدي هيكل، والطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.