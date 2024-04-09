مُدة إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي.. اعرف تفاصيل القرار الرسمي

حدد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، مدة إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي، موضحا الفئات التي يحق لها الحصول على الإجازة، بالتزامن مع الاستعدادات النهائية من مختلف الجهات لاستقبال العيد كوزارة الصحة والسكان ووزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن وزارة البيئة والنقل.

إجازة عيد الفطر

بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري، إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024.

ووصف بيان المجلس الإجازة بأنها رسمية، مدفوعة الأجر، للفئات الآتية:

- العاملون في الوزارات

- العاملون في المصالح الحكومية

- العاملون في الهيئات العامة

- العاملون في وحدات الإدارة المحلية

- العاملون في شركات القطاع العام

- العاملون في شركات قطاع الأعمال العام

وفي سياق متصل، استعدت الوزارات لاستقبال عيد الفطر، كل على اختصاصه، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي.

استعدادات وزارة الصحة والسكان

- رفع درجة الاستعدادات في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية

- تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية

- تمركز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة في أماكن تجمعات المواطنين

- استمرار شن حملات مكثفة على منشآت تداول المنتجات الغذائية

- توافر مخزون كاف من أكياس الدم ومشتقاتة

- ربط المستشفيات وهيئة الإسعاف بغرفة الطوارئ والأزمات

- جاهزية كل الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة

- تجهيز فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية بكل محافظة

- زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين في الأقسام الحرجة خلال فترة العيد

استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية

- استمرار عمل المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز البلدية

- استمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك

- سداد مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الخبز يومياً خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك

استعدادات وزارة البيئة

- رفع حالة الاستعداد لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية

- توفير تجربة سياحية فريدة ومميزة تتمتع بكافة سبل الراحة للزوار

- إتاحة الفرصة للتعرف على التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية

- توفير كل سبل الأمان للزائرين

- تواجد منقذين بالمحميات البحرية

- تواجد باحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة

استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي

- استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023

- توفير إجراءات وقائية واستمرار تواجد المتعافين بالمراكز العلاجية

- تأجيل خروج المتعافين لحين انتهاء أيام العيد

- تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن