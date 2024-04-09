عرض خاص لفيلمي «شقو» و«ع الماشي» ضمن موسم أفلام عيد الفطر الليلة

ينطلق، مساء الليلة، الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمي «شقو»، و«ع الماش»، بإحدى دور العرض السينمائي الكبرى فى مدينة السادس من أكتوبر، ليفتتحا موسم أفلام عيد الفطر لعام 2024.

عرض خاص لفيلم «شقو»

ويحتفل صناع وأبطال فيلم «شقو» بانطلاق عرض الفيلم بعد عامين من التحضيرات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء الذين يمارسون أعمالا خارج القانون ويتورطون في مشكلات خطيرة.

والفيلم من بطولة أمينة خليل، ودينا الشربيني، ومحمد ممدوح، ويسرا، وعباس أبو الحسن، وعمرو يوسف، ومحمد جمعة، وآخرين، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

فيلم «ع الماشي»

كما ينطلق مساء الليلة، العرض الخاص لـ فيلم «ع الماشي»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخص يعيش حياة هادئة للغاية ويتأثر بمرض نادر يستلزم عليه المشي بطريقة معينة، ويجد نفسه في تحد كبير وسط مفارقات كوميدية.

فيلم «ع الماشي»، من بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وصلاح عبدالله، ومحمد رضوان، وآية سماحة، وعبدالله مشرف، وآخرين، والعمل من إخراج محمد حمدي الخبيري، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.