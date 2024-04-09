موعد آخر قطار بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في ليلة عيد الفطر

حددت الشركة المصرية المسؤولة عن إدارة وتشغيل المترو، موعد آخر قطار بالخطين الأول والثاني في ليلة عيد الفطر المبارك، موضحة تسيير 964 رحلة يوميًا، حيث تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات من الساعة 5:15 صباحاً.

وذكرت الشركة، أن موعد آخر قطار في ليلة عيد الفطر المبارك بالنسبة للخط الأول يكون الساعة 12:15 صباحا من محطة حلوان، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا، أما بالنسبة للخط الثاني فآخر قطار يتحرك من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا.

حجز تذاكر المترو

وقال أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى باسم الشركة، إن الشركة وفرت وسيلة لحجز تذاكر المترو منعاً للازدحام أمام شبابيك التذاكر، عبر ماكينات «TVM»، والتي تمكن الراكب من حجز التذاكر إلكترونياً بمجرد اختيار محطة الوصول وعدد التذاكر يتم سداد القيمة المالية وسحب التذكرة مباشرة.

وأضاف «بكير» لـ«الوطن»، أن هذه الماكينات متاحة في المحطات وتم تزويدها بالتذاكر مع استقبال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحاً أن المواعيد تم تعديلها لتتناسب مع فترة الإجازة الخاصة بعيد الفطر.