4 أفلام تتنافس على إيرادات موسم عيد الفطر «الكوميديا أولا وأخيرا»

بعد انتهاء موسم درامى استثنائى فى شهر رمضان الماضى حقق أعلى نسب المشاهدات منذ سنوات، ينطلق موسم أفلام عيد الفطر المبارك الذى يشهد مشاركة 4 أفلام يتنافس خلالها النجوم على كعكة إيرادات شباك التذاكر، رافعين شعار «الكوميديا أولاً وأخيراً»، فى مزيج من التشويق والإثارة والأكشن.

البداية مع فيلم «شقو» الذى تعتمد أحداثه على الكوميديا فى إطار من الأكشن، والعمل مستوحى من رواية «أمير اللصوص» لتشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم، وبسبب اتجارهم فى الأعضاء البشرية تطاردهم إحدى العصابات.

وتؤدى الفنانة يسرا دوراً مختلفاً عنها، حيث ظهرت فى الإعلان التشويقى للفيلم وهى بصحبة الثعابين، بينما تجسد أمينة خليل دور راقصة، وتعد المرة الأولى التى تقدم مثل هذه النوعية من الأدوار، وتقدم دينا الشربينى شخصية ممرضة فى أحد المستشفيات.

والعمل من إخراج كريم السبكى، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربينى، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف منهم أحمد فهمى، والعمل من تأليف وسام صبرى.

كما يشارك فيلم «عالماشى» فى موسم عيد الفطر، وتدور أحداثه حول شخصية «هادى هادى عبدالهادى»، الشاب الكسول الذى يبلغ من العمر ثلاثين عاماً، ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأساً على عقب عندما يشخصه الأطباء بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب إصابته بجلطات فى الدم، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم، وتظهر الفنانة آية سماحة ضمن أحداث الفيلم، حيث تجسد شخصية مدربة جيم، وتربطها قصة حب مع على ربيع، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانون: كريم عفيفى، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى «كيمز» وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى.

«كتاكيت كتاكيت» هى الأغنية الدعائية لفيلم على ربيع «عالماشى»، ويؤديها عبدالباسط حمودة بالتعاون مع أوكا وحودة بندق، وإشراف فنى هانى محروس ومن كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور، وشارك الثلاثى عبدالباسط حمودة، وأوكا، وبندق، فى مشهد من الفيلم من خلال غنائهم الأغنية بمشاركة بطل الفيلم على ربيع، الذى يقدم شخصية «هادى» وصديقه «إيشا» الفنان كريم عفيفى، وعدد من الراقصين.

ويتعاون الفنان هشام ماجد مع الفنانة هنا الزاهد فى بطولة فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» بموسم عيد الفطر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشكلات، إلى أن تفتح بوابة المصادفة فتقودهما إلى العوالم الموازية، ويجسد «ماجد» شخصية مهندس معمارى، متزوج من «هنا»، ويعيشان معاً حياة تعيسة، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما وتقلبها من تعيسة إلى سعيدة، ويظهر عدد من ضيوف الشرف ضمن أحداث الفيلم منهم الفنان طه دسوقى، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، والطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندى.

والفيلم الرابع والأخير المشارك فى موسم عيد الفطر «أسود ملون»، وهو عمل تعتمد أحداثه على الكوميديا، من خلال منظمة حفلات زفاف، التى تلجأ إلى طبيب نفسى متخصص فى العلاقات العاطفية، وتحدث مفارقات كوميدية فى إطار لايت، ويجسد بيومى فؤاد شخصية طبيب نفسى متخصص فى العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية Wedding Planner ضمن الأحداث، ويشارك فى الفيلم أحمد فتحى، محمد كيلانى، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعى، طاهر أبوليلة، من إخراج حسن البلاسى.

ومن الظواهر المهمة التى تحدث كل عيد، عرض الأفلام ضمن مشروع سينما الشعب، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تقدم الأفلام فى مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة تزامناً مع عرضها التجارى فى دور العرض السينمائى، وبأسعار لا تتجاوز 40 جنيهاً للتذكرة.

ويعرض فيلم «شقو» بطولة الفنان محمد ممدوح فى كل من قصر السينما، قصر روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، دار عرض أبوالمطامير، دار عرض القناطر الخيرية، دار عرض ببا - بنى سويف، قصر ثقافة الأنفوشى، دار عرض الوادى الجديد، فيما تعرض السينمات فى دمنهور والزقايق فيلمى «شقو»، و«أسود ملون»، أما فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» فيعرض فى دور عرض سينما الشعب فى كل من: «العريش، الإسماعيلية، طنطا، كفر الشيخ، أسيوط، قنا، المحلة، شرم الشيخ».

من جانبه، قال الموزع السينمائى محمود الدفراوى إن موسم عيد الفطر يشهد حالة من النشاط والانتعاش فى السينمات بعد موسم عيد الحب الماضى، بطرح 4 أعمال تعتمد أحداثها على الكوميديا، خاصة أن الجمهور ينتظر عيد الفطر تحديداً من أجل الذهاب إلى السينمات، متابعاً: «حرصنا على أن تكون الأفلام المطروحة بدور العرض مناسبة لجميع الفئات العمرية».

وأضاف «الدفراوى»، لـ«الوطن»، أن الرهان الأساسى فى موسم عيد الفطر على فيلم «شقو» بطولة محمد ممدوح وعمرو يوسف، لأنه مزيج ما بين الأكشن والكوميديا، ويظهر أبطال الفيلم فى ثوب جديد ومختلف عما ظهروا سابقاً، وهذا يجعل المشاهدين ينتظرون الجديد باستمرار، وتابع: «أعتقد أن (شقو) سيكون فى المقدمة، وأيضاً كوميديا الفنان هشام ماجد بالتعاون مع الفنانة هنا الزاهد من خلال فيلم (فاصل من اللحظات اللذيذة)، خاصة أن ماجد لديه قاعدة جماهيرية كبيرة من الجمهور، وينتظر الجميع الكوميديا التى يقدمها».

واستكمل: «فيلم (عالماشى) بطولة الفنان على ربيع من الأعمال المميزة فى موسم عيد الفطر، خاصة أن الفكرة جديدة، وأيضاً فيلم (أسود ملون) لرنا رئيس، فقد انتهى تصويره منذ فترة، ولكنه تأجل حتى انتهى المخرج من أعمال المونتاج والمكساج، ليتمكن من عرضه فى الموسم الجارى».

وعن استعدادات دور العرض لأفلام عيد الفطر، قال: «سيتم طرح الـ4 أفلام فى جميع دور العرض، وسيكون هناك عرض لأفلام أجنبية تم طرحها سابقاً وأفلام مصرية أخرى مثل فيلم (الحريفة) فى الحفلات الصباحية، ولكن فى الحفلات المسائية ستكون كل دور العرض مخصصة أكثر لأفلام عيد الفطر، لأن الإقبال يكون كبيراً عليها من الجمهور، خاصة ضمن موسم العيد، وأتوقع أن تقل الإيرادات تدريجياً بعد بدء موسم الامتحانات بعد انتهاء العيد، وهذا حدث فى المواسم السابقة».

وعن المنافسة فى موسم عيد الفطر، قال «الدفراوى»: «ستكون هناك منافسة قوية بين الـ4 أفلام بدور العرض، ولكن أتوقع أن يكون بالمركز الأول (شقو)، لأن الجمهور يحب هذه النوعية من الأفلام، ولكن فى المجمل الموسم قوى وسيشهد منافسة جيدة خلال الفترة المقبلة».

كما تحدث المنتج أحمد السبكى عن فيلمه الجديد «شقو» الذى ينافس حالياً بدور العرض، مؤكداً أنه من الأفلام المهمة المنافسة بدور العرض، ولكنه تحمس للتجربة، خاصة أن العمل يضم كوكبة من النجوم الكبار منهم يسرا، عمرو يوسف، دينا الشربينى، محمد ممدوح، أمينة خليل.

وقال «السبكى» لـ«الوطن»، إن «شقو» من الأفلام الكوميدية المهمة التى يقدمها، ويرجع ذلك لأسباب عدة أولها أنه من إخراج كريم السبكى الذى يعمل على انتزاع أفضل الإمكانيات من الفنانين، بخلاف المؤلف وسام صبرى، الذى سبق وتعاون مع معظم نجوم الفيلم، وتابع: «كانت كواليس التصوير ممتعة وهادئة، وأتمنى النجاح لجميع الأفلام المنافسة بموسم عيد الفطر المبارك»، مشيراً إلى أنه ينتظر ردود فعل الجمهور على الفيلم.

من جانبه، قال الناقد الفنى طارق الشناوى إن موسم عيد الفطر يشهد تنوعاً فى الأفلام ما بين الكوميدى والأكشن، بالإضافة إلى مشاركة نجوم كبار بالموسم، منهم عمرو يوسف ودينا الشربينى فى فيلم «شقو»، وهشام ماجد وهنا الزاهد من خلال فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وتحدث عن أكثر الأفلام المتوقع لها تحقيق إيرادات عالية، قائلاً: «أتوقع النجاح الكبير لفيلم (شقو) لأنه ملىء بالنجوم، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، وأتوقع أن يحقق إيرادات عالية خلال أيام العيد، فضلاً عن ظهور الفنانة أمينة خليل بدور مختلف وجديد، فهى من أكثر الممثلات موهبة خلال الـ5 سنوات الأخيرة، إلى جانب فيلم «عالماشى» بطولة على ربيع وسوف يحقق إيرادات عالية لأن الجمهور يحبه».

وعن ثنائية هشام ماجد وهنا الزاهد فى فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، اللذين يجتمعان فى عمل سينمائى كوميدى لأول مرة، قال «الشناوى»: «أتوقع أن يحققا نجاحاً جيداً، خاصة أن هشام ماجد لديه حس كوميدى واضح، وقد أثبتت هنا الزاهد خلال أعمالها السابقة أنها ممثلة من العيار الثقيل».

بينما توقع الناقد الفنى محمود قاسم نجاحاً كبيراً لفيلم «شقو»، بطولة محمد ممدوح، فى عيد الفطر المبارك، قائلاً: «العمل يحمل توليفة ناجحة خاصة ما بين شركة الإنتاج والإخراج والأبطال، وأتوقع أن تحقق إيرادات الأفلام فى موسم العيد ملايين الجنيهات»، وأضاف «قاسم»، لـ«الوطن»: أنتظر مشاهدة فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، خاصة أن كوميديا هشام ماجد غير مبتذلة وقريبة لقلب الجمهور، فضلاً عن لمسات هنا الزاهد بطلة الفيلم، وأيضاً فيلم «عالماشى» بطولة على ربيع من الأعمال الكوميدية الخفيفة بالنسبة لجمهور العيد، وتطرق إلى المنافسة بموسم عيد الفطر، قائلاً: «ستكون هناك منافسة قوية، خاصة أن الأفلام المعروضة حالياً كوميدية، وكل هذا يعتبر فى صالح الجمهور حتى يكون هناك تنوع وتفضيلات فى الاختيارات، وأتوقع أن تكون المراكز الأولى خلال العيد لصالح (شقو) و(فاصل من اللحظات اللذيذة)».