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دراما المتحدة

ضربة صاروخية روسية تستهدف منطقة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا

كتب:

منى صلاح
08:34 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
صاروخ روسي

صاروخ روسي

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ ضربة صاروخية روسية استهدفت منطقة «أوديسا» الساحلية، جنوب أوكرانيا.

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