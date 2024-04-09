ضربة صاروخية روسية تستهدف منطقة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا كتب: منى صلاح 08:34 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024 صاروخ روسي أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ ضربة صاروخية روسية استهدفت منطقة «أوديسا» الساحلية، جنوب أوكرانيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الدفاع الجوي الأوكراني يصد صواريخ روسية أطلقتها موسكو على كييف 12 غارة أوكرانية على مواقع روسية.. واستهداف أنظمة صواريخ مضادة للطائرات أوكرانيا: رصدنا 6 سفن روسية في البحر الأسود إحداها تحمل صواريخ كروز أوكرانيا: 15 غارة على قوات روسية ونظام صواريخ للدفاع الجوي صواريخ روسية ضربة صاروخية روسية روسيا أوكرانيا بقلم منى صلاح