أوكرانيا: 15 غارة على قوات روسية ونظام صواريخ للدفاع الجوي‎

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الأوكراني شن أمس 15 غارة على جنود روس ومجموعات المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم، بما في ذلك ضربة واحدة استهدفت نظام صواريخ للدفاع الجوي.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، عن الهيئة، قولها في بيان، إنه خلال 24 ساعة الماضية، ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية مجموعة واحدة من أفراد العدو، و20 نظاما مدفعيا في موقع إطلاق النار ونظامين للدفاع الجوي ونظامين للحرب الإلكترونية، فيما تواصل قوات الدفاع الأوكرانية عملية الهجوم المضاد في اتجاهات ميليتوبول وبيرديانسك، وتكتسب موطئ قدم داخل إعادة الاستيلاء على الحدود وتنفيذ أنشطة هجومية عديدة ضد الروس.

أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين

وأضاف البيان، أن القوات الروسية شنت، خلال نفس الفترة، 11 هجوما صاروخيا و49 ضربة جوية وفتحت النيران بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة 48 مرة.

وفي أعقاب الهجمات الروسية، وردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وألحقت أضرارا بمنازل سكنية وإدارية وسيارات مدنية. ولا يزال التهديد بضربات صاروخية وجوية روسية مستمرا في جميع أنحاء أوكرانيا.